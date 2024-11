Ein Küchenbrand in Linthal GL verursachte am Dienstag erheblichen Sach- und Rauchschaden. Grund für den Brand: eine Pfanne mit Öl. Der 48-jährige Verursacher und ein Besucher konnten das Feuer löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand.

Die Küche des 48-Jährigen ist nach dem Brand völlig zerstört. Foto: Kantonspolizei Glarus

Daniel Macher Redaktor News

Am Dienstag ereignete sich um circa 14.30 Uhr in einer Wohnung in Linthal ein Küchenbrand. Der 48-jährige Verursacher erhitzte in einer Pfanne Öl zum Frittieren. Dabei liess er sich ablenken und widmete sich einem eintreffenden Besucher, wie die Kantonspolizei Glarus berichtete. In dieser Zeitspanne entwickelte sich in der Pfanne ein Feuer, worauf auch der Dampfabzug entflammte. Zusammen mit dem Besucher gelang es ihm, den Brand zu löschen.

Die alarmierte Feuerwehr musste noch lediglich den Rauch aus den Räumen blasen. Es entstand erheblicher Sach- und Rauchschaden, verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen acht Personen der Feuerwehr sowie vier Personen der Kantonspolizei Glarus.