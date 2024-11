Lieferwagen brennt lichterloh auf A3

Ein Lieferwagen ist am Montagabend auf der A3 bei Obstalden in Brand geraten. Der Lenker konnte rechtzeitig auf dem Pannenstreifen anhalten. Es wurde niemand verletzt.

Der Lenker des brennenden Lieferwagens konnte rechtzeitig anhalten. Foto: Kantonspolizei Glarus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 36-jährige Lenker sei um 17.30 Uhr mit einem Lieferwagen samt Anhänger auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich unterwegs gewesen, teilte die Glarner Kantonspolizei am Dienstag mit. Ein Fahrzeug hinter ihm betätigte mehrfach die Lichthupe.

Der 36-Jährige hielt laut Polizeiangaben in der Folge auf dem Pannenstreifen an und entdeckte ein Feuer, das sich rasch zu einem Vollbrand entwickelte. Am Lieferwagen entstand Totalschaden. Auch der Strassenbelag auf dem Pannenstreifen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet.