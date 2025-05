1/2 Glück im Unglück: Diese riskante Aktion ging glimpflich aus. Foto: Kantonspolizei Glarus

Am Samstag vollführte ein Mann (36) mehrere gefährliche Fahrmanöver auf der Autobahn A3. Zunächst fuhr er mit einem entwendeten Traktor auf dem Autobahnzubringer in Richtung Verzweigung A3-Niederurnen. Kurz vor der Einfahrt überquerte er die dortige Sperrfläche und wechselte auf die Gegenfahrbahn, um nachfolgend auf der Autobahn A3 als Falschfahrer in Richtung Zürich zu fahren. Dabei legte er mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug auf dem Pannenstreifen rund 1,5 Kilometer zurück, ehe er dann – immer noch in der Gegenrichtung – in die Autobahnraststätte Glarnerland einbog.

Auf dem Parkplatz der Raststätte konnte er kurz darauf durch zwischenzeitlich alarmierte Kräfte der Kantonspolizeien St. Gallen und Glarus angehalten werden. Der Lenker war ohne gültigen Führerausweis unterwegs. Bei ihm wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Traktor wurde durch die Kantonspolizei Glarus vorübergehend sichergestellt.