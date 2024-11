Brand Vergessene Kochplatte führt zu kleinerem Brand in Sool

Eine angeschaltete und unter einer Abdeckung vergessene Kochplatte hat am Samstagnachmittag in Sool GL zu einem kleineren Brand geführt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Bewohner der Einliegerwohnung die in Brand notdürftig selbst löschen.