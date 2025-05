Eine junge Frau ohne Führerausweis ist am Samstagabend in Glarus mit einem Auto verunfallt. Dieses hatte sie von ihren Eltern entwendet, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte.

Junge Frau ohne Führerschein verunfallt in Glarus

Die junge Frau hatte das Auto von ihren Eltern entwendet. Foto: Kantonspolizei Glarus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die 18-jährige Frau sei mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und habe nicht rechtzeitig bremsen können, als die Strasse endete. Sie prallte um zirka 23.15 Uhr in ein Strassenschild, wie die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung schrieb.