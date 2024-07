Die Kantonspolizei Glarus sucht Zeugen. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, um 20.27 Uhr, vollführte eine zunächst unbekannte Person mit ihrem Auto auf der Autobahn A3, in Fahrtrichtung Zürich bei der Ausstellbucht Mühletal, ein gefährliches Fahrmanöver. Die Person wendete ihr Fahrzeug in der Ausstellbucht und fuhr als Falschfahrer wieder in Richtung Mühlehorn. Glücklicherweise kam es nicht zu einer Kollision.

Das Fahrzeug und dessen Fahrerin (39) konnten von der Polizei bereits ermittelt werden. Das schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Ihr wurde der Führerausweis abgenommen sowie eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln eröffnet.

Wo ist der Falschfahrer im Touran?

Dasselbe gefährliche Fahrmanöver wiederholte sich am Samstag, um 5.18

Uhr. Eine unbekannte Person wendete ihr Fahrzeug ebenfalls in der Ausstellbucht Mühletal und fuhr als Falschfahrer in Richtung Mühlehorn, um kurz darauf wieder auf der Fahrbahn zu

wenden und die Fahrt in Richtung Zürich fortzusetzen.

Beim gesuchten Fahrzeug handelt es sich mutmasslich um einen silbernen oder grauen VW Touran. Auch bei diesem Vorfall kam es glücklicherweise nicht zu einem Unfall. Sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit diesem gefährlichen Fahrmanöver vom Samstagmorgen sind an die Kantonspolizei Glarus unter 055 645 66 66 zu richten.