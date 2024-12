Akute Einsturzgefahr Feuer zerstört Haus in Nidfurn GL – Mann (48) vermisst

In einem Wohnhaus ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner wird vermisst. Ob er sich in dem Gebäude befindet, ist noch unklar. Es besteht akute Einsturzgefahr.