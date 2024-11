Ab kommendem Donnerstag Alte Linthbrücke soll Stauproblem im Glarnerland vorerst lösen

Die Glarner Behörden wollen die alte Linthbrücke in Netstal GL ab kommendem Donnerstag bis Ende 2028 wieder öffnen und damit den Querspangen-Stau entlasten. Für die Zeit nach 2028 arbeite man an einer Lösung, hiess es in einer Mitteilung des Kantons vom Dienstag.