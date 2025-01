Föhnsturm in Liechtenstein Autofahrer fällt Ziegelstein auf Windschutzscheibe

Sachschaden in unbekannter Höhe hat ein Föhnsturm in Liechtenstein am Sonntag und Montag verursacht. In Vaduz wurde eine Polizistin bei Aufräumarbeiten leicht verletzt, wie die Landespolizei mitteilte.