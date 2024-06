Lernfahrer (18) kracht in Heck von Vordermann

Lernfahrer (18) kracht in Heck von Vordermann

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/2 Die Fahrzeuge wurden ineinandergschoben.

Denis Molnar Journalist

Ein 33-Jähriger in seinem Lieferwagen sowie ein 26-Jähriger und ein 18-Jähriger mit ihren Autos fuhren hintereinander in genannter Reihenfolge auf der Waldeggstrasse von Mörschwil SG herkommend in Richtung Arbon TG. Kurz vor dem Kreisverkehrsplatz bremsten die beiden Vorderen ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt ab.

Dabei kam es zu einer Auffahrkollision zwischen dem Auto des 18-Jährigen und dem Auto des 26-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto des 26-Jährigen nach vorne geschoben und kollidierte mit dem Lieferwagen des 33-jährigen Mannes. Dieser sowie der 26-Jährige wurden leicht verletzt. Der Lieferwagenfahrer wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Der 18-jährige Autofahrer wurde als fahrunfähig eingestuft. Zudem ist er in Besitz eines Lernfahrausweises und war ohne erforderliche Begleitperson unterwegs. Die Kantonspolizei St. Gallen verfügte die Entnahme einer Blut- und Urinprobe. Ihm wurde der Lernfahrausweis auf der Stelle abgenommen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.