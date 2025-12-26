DE
Brand in Flims GR
Leservideo zeigt Feuerwehreinsatz

Am Stephanstag kommt es in Flims GR zu einem Brand. Die Hintergründe sind noch nicht klar. Die Feuerwehr ist im Einsatz.
Publiziert: 17:12 Uhr
Aktualisiert: vor 15 Minuten
