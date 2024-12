1/4 Blick-Reporterin Helena Graf (26) begleitet Taxifahrer Besnik Ziba (49) an Heiligabend. Foto: Helena Graf

Auf einen Blick Taxifahrer Besnik Ziba (49) ist auch an Heiligabend unterwegs

Dieses Jahr lässt er Blick-Reporterin Helena Graf (26) mitfahren

Was die beiden erleben, lesen Sie am 24. Dezember ab 15 Uhr im Taxi-Ticker Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Helena Graf Reporterin

Mit geröteten Backen einen Glühwein schlürfen, dem Flackern der Kerzen am Weihnachtsbaum zuschauen und Kinderchören beim Trällern zuhören – so stellt man sich Heiligabend vor. Die Besinnlichkeit des Festes ist Taxifahrer Besnik Ziba (49) nicht vergönnt. Er braust in diesen Stunden durch die Ostschweiz, bringt gestresste Eltern vom Weihnachtseinkauf nach Hause, führt Verwandte zusammen, leistet den Einsamen Gesellschaft.

«Frohe Weihnacht bedeutet für mich, unter Leuten zu sein», sagt Ziba. «Ich arbeite deshalb gerne an Heiligabend!»

«Habe meine Gäste aufwachsen sehen»

Ob gerne oder nicht – dieses Jahr teile ich sein Schicksal. Statt mit meinem Mann bei den Schwiegereltern ein Festmahl zu geniessen, begleite ich Besnik Ziba auf seiner Weihnachtstour.

Immerhin habe ich mit ihm das grosse Los gezogen: Seit 18 Jahren macht Besnik Ziba mit seinem «Ziba-Taxi» die Strassen von St. Gallen (un)sicher. Mittlerweile ist er ein Stadt-Original. «Manche meiner Gäste habe ich regelrecht aufwachsen sehen. Früher brachte ich sie vom Suff nach Hause, heute fahre ich sie mit Frau und Kindern an den Flughafen», sagt er.

Seine Fahrgäste erzählen Ziba aus ihrem Leben: witzige Anekdoten aus der Jugend, Geschichten von Liebe und Leid.

Benötigen Sie ein Taxi?

An Heiligabend werde ich euch, liebe Leserinnen und Leser, diese Geschichten übermitteln. In unserem Taxi-Ticker lest ihr live mit, was unsere Fahrgäste beschäftigt: ihre Wünsche und Träume, Ängste und Meinungen. Und ihr lernt Ziba kennen, der gerne seinen Senf dazugibt.

Falls ihr selbst in der Ostschweiz seid und ein Taxi benötigt – fahrt doch bei uns mit!

Den Taxi-Ticker findet ihr am 24. Dezember ab 15 Uhr auf Blick.ch. Ziba erhofft sich vor allem eins: «Eine saulustige Zeit!»