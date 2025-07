Zusammenstoss in Wasserauen AI Appenzeller Bahn kracht in Auto – Fahrer schwer verletzt

Schwerer Unfall in Wasserauen: Ein Zug ist am Sonntag mit einem Auto an einem Bahnübergang zusammengestossen. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

