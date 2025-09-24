Innerrhoden rettet 68 Wildtiere vor dem Mähtod

Im Kanton Appenzell Innerrhoden haben im vergangenen Sommer 64 Rehkitze und vier Feldhasen vor dem Mähtod bewahrt werden können. Acht Drohnen mit Wärmebildkameras flogen seit Mai insgesamt 271 Einsätze über Wiesen, teilte der Kanton am Mittwoch mit.

Drohnen mit Wärmebildkameras spüren im hohen Gras versteckte Rehkitze auf. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für den Schutz der Jungtiere setzten sich Jägerinnen und Jäger, Landwirte sowie zahlreiche Freiwillige ein. Sie suchten am frühen Morgen vor dem Einsatz der Mähmaschinen die Felder nach den Tieren ab und brachten sie in Sicherheit. Die Rehkitzrettung übertrifft in diesem Jahr gemäss Mitteilung alle Erwartungen.

Ein Teil der geretteten Kitze erhielt eine Markierung. Damit leiste die Aktion nicht nur einen direkten Beitrag zum Tierschutz, sondern auch Grundlagen für die Wildtierforschung. Die gesammelten Daten würden helfen, das Verhalten der Jungtiere besser zu verstehen.