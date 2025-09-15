DE
Unfall
Mann in Appenzell nach Sturz aus Fenster schwer verletzt

Ein alkoholisierter Mann ist in Appenzell am frühen Montagmorgen im zweiten Stock eines Wohnhauses aus dem Fenster gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer.
Publiziert: vor 24 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Anhören
Der Sturz eines 57-jährigen Mannes aus dem Fenster eines Wohnhauses in Appenzell wird von der Polizei noch genauer abgeklärt. (Archivbild)
Foto: GIAN EHRENZELLER

Darum gehts

  • Der 57-Jährige musste ins Spital geflogen werden
  • Die Umstände des Sturzes werden derzeit von der Polizei untersucht
  • Das Ereignis betrifft einen Mann im Alter von 57 Jahren

Keystone-SDA

Der 57-Jährige musste ins Spital geflogen werden. Die genauen Umstände des Sturzes seien Gegenstand von weiteren Ermittlungen, teilte die Innerrhoder Kantonspolizei mit.

