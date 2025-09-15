Mann in Appenzell nach Sturz aus Fenster schwer verletzt

Der Sturz eines 57-jährigen Mannes aus dem Fenster eines Wohnhauses in Appenzell wird von der Polizei noch genauer abgeklärt. (Archivbild)
Foto: GIAN EHRENZELLER
Darum gehts
Der 57-Jährige musste ins Spital geflogen werden. Die genauen Umstände des Sturzes seien Gegenstand von weiteren Ermittlungen, teilte die Innerrhoder Kantonspolizei mit.