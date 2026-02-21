Ein Unfall auf der Schwendetalstrasse in Schwende AI endete tragisch: Ein Kleinbus prallte gegen einen Baum und landete im Schwendebach. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer, darunter auch ein Kleinkind.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 73-Jähriger verunfallte mit Kleinbus in Schwende AI, vier Verletzte

Eine Person schwer verletzt, Rega-Einsatz erforderlich

Strasse drei Stunden gesperrt, Einsatz von mehreren Rettungsdiensten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstagnachmittag hat sich in Schwende AI ein Selbstunfall ereignet. Der 73-jährige Chauffeur eines Kleinbusses war mit drei Fahrgästen vom Weissbad in Richtung Wasserauen unterwegs.

Auf der Schwendetalstrasse geriet er aus bislang nicht vollständig geklärten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der Folge kam das Fahrzeug im Schwendebach zum Stillstand.

Rega im Einsatz

Beim Unfall wurden alle vier im Fahrzeug befindlichen Personen verletzt. Eine Person erlitt schwere Verletzungen und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Die drei weiteren Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu. Unter den Leichtverletzten befindet sich auch ein Kleinkind.

Die Strasse zwischen Weissbad und Wasserauen musste für rund drei Stunden gesperrt werden. Für die Verkehrsregelung sowie die Bergung der Personen und des Fahrzeugs standen mehrere Feuerwehren des Inneren Landesteils und ein spezialisiertes Abschleppunternehmen im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren der Rettungsdienst Appenzell, der Rettungsdienst St. Gallen, die Rega sowie der Pikettdienst des Amts für Umwelt. Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.