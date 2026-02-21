Darum gehts
- 73-Jähriger verunfallte mit Kleinbus in Schwende AI, vier Verletzte
- Eine Person schwer verletzt, Rega-Einsatz erforderlich
- Strasse drei Stunden gesperrt, Einsatz von mehreren Rettungsdiensten
Am Samstagnachmittag hat sich in Schwende AI ein Selbstunfall ereignet. Der 73-jährige Chauffeur eines Kleinbusses war mit drei Fahrgästen vom Weissbad in Richtung Wasserauen unterwegs.
Auf der Schwendetalstrasse geriet er aus bislang nicht vollständig geklärten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der Folge kam das Fahrzeug im Schwendebach zum Stillstand.
Rega im Einsatz
Beim Unfall wurden alle vier im Fahrzeug befindlichen Personen verletzt. Eine Person erlitt schwere Verletzungen und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Die drei weiteren Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu. Unter den Leichtverletzten befindet sich auch ein Kleinkind.
Die Strasse zwischen Weissbad und Wasserauen musste für rund drei Stunden gesperrt werden. Für die Verkehrsregelung sowie die Bergung der Personen und des Fahrzeugs standen mehrere Feuerwehren des Inneren Landesteils und ein spezialisiertes Abschleppunternehmen im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren der Rettungsdienst Appenzell, der Rettungsdienst St. Gallen, die Rega sowie der Pikettdienst des Amts für Umwelt. Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.