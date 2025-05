Testkäufe durchgeführt Bei Appenzeller Fasnacht Alkohol an Minderjährige verkauft

Bei der Fasnacht in Appenzell führte das kantonale Gesundheitsamt Alkoholtestkäufe mit 14-Jährigen durch. In zwei von zehn Fällen erhielten die Jugendlichen Alkohol, was eine Verbesserung gegenüber 2022 darstellt.

Publiziert: vor 12 Minuten | Aktualisiert: vor 2 Minuten