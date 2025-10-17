Am Alpstein verunfallte ein Wanderer tödlich.
Darum gehts
- 79-jähriger Wanderer tot am Alpstein aufgefunden, Unfall vermutet
- Vermisster brach am Mittwoch zu einer Wanderung auf
- Grossangelegte Suchaktion mit Rettungskräften, Hunden, Drohnen und Helikopter
Bei einer grossangelegten Suchaktion haben die Rettungskräfte am Freitagnachmittag oberhalb der Alp Soll am Alpstein einen 79-jährigen Wanderer tot aufgefunden. Als Todesursache stand nach ersten Erkenntnissen ein Unfall im Vordergrund.
Der Mann war der Innerrhoder Kantonspolizei am Vormittag als vermisst gemeldet worden. Wie sie am Abend mitteilte, war er am Mittwoch zu einer Wanderung aufgebrochen.
Die Alpine Rettung, zwei Hundeführer, ein Drohnen-Team der Kantonspolizei St. Gallen, die Mobilfunkortung und der Helikopter der Kantonspolizei Zürich nahmen die Suche nach dem Vermissten auf. Auch ein speziell abgerichteter Personensuchhund war im Einsatz.