Ein 79-jähriger Wanderer wurde am Freitag tot am Alpstein gefunden. Der Mann war seit Mittwoch vermisst und wurde bei einer grossen Suchaktion oberhalb der Alp Soll entdeckt. Ein Unfall wird als Todesursache vermutet.

Am Alpstein verunfallte ein Wanderer tödlich. Foto: Keystone

Darum gehts 79-jähriger Wanderer tot am Alpstein aufgefunden, Unfall vermutet

Vermisster brach am Mittwoch zu einer Wanderung auf

Grossangelegte Suchaktion mit Rettungskräften, Hunden, Drohnen und Helikopter

Bei einer grossangelegten Suchaktion haben die Rettungskräfte am Freitagnachmittag oberhalb der Alp Soll am Alpstein einen 79-jährigen Wanderer tot aufgefunden. Als Todesursache stand nach ersten Erkenntnissen ein Unfall im Vordergrund.

Der Mann war der Innerrhoder Kantonspolizei am Vormittag als vermisst gemeldet worden. Wie sie am Abend mitteilte, war er am Mittwoch zu einer Wanderung aufgebrochen.

Die Alpine Rettung, zwei Hundeführer, ein Drohnen-Team der Kantonspolizei St. Gallen, die Mobilfunkortung und der Helikopter der Kantonspolizei Zürich nahmen die Suche nach dem Vermissten auf. Auch ein speziell abgerichteter Personensuchhund war im Einsatz.