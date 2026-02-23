Im Alpstein herrscht Lawinengefahrenstufe 3 «Erheblich». Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden ruft die Bevölkerung zu grösster Vorsicht und Zurückhaltung auf.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Lawinensituation in der Schweiz ist weiterhin gefährlich. Nun warnt die Kantonspolizei Appenzeller Innerrhoden vor Abgängen im Alpstein-Gebirge.

«Während dem vergangenen Wochenende gingen Meldungen von verschiedenen spontanen Lawinenniedergängen ein», schreibt die Polizei. Im Tal seien die Strassen und Wiesen schneefrei.

Im Alpstein liegt immer noch viel Schnee und es kommt täglich zu spontanen Lawinenniedergängen, welche bis ins Tal vordringen und teilweise auch Sommerwanderwege verschütten. Die Kantonspolizei fordert die Bevölkerung zu grösster Vorsicht und Zurückhaltung auf.