«Niedergänge können bis ins Tal vordringen»
Polizei warnt vor Lawinengefahr im Alpstein

Im Alpstein herrscht Lawinengefahrenstufe 3 «Erheblich». Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden ruft die Bevölkerung zu grösster Vorsicht und Zurückhaltung auf.
Publiziert: 09:26 Uhr
|
Aktualisiert: vor 45 Minuten
Im Alpstein warnt die Polizei derzeit vor Lawinen.
Foto: keystone-sda.ch
Janine Enderli

Die Lawinensituation in der Schweiz ist weiterhin gefährlich. Nun warnt die Kantonspolizei Appenzeller Innerrhoden vor Abgängen im Alpstein-Gebirge. 

«Während dem vergangenen Wochenende gingen Meldungen von verschiedenen spontanen Lawinenniedergängen ein», schreibt die Polizei. Im Tal seien die Strassen und Wiesen schneefrei. 

Im Alpstein liegt immer noch viel Schnee und es kommt täglich zu spontanen Lawinenniedergängen, welche bis ins Tal vordringen und teilweise auch Sommerwanderwege verschütten. Die Kantonspolizei fordert die Bevölkerung zu grösster Vorsicht und Zurückhaltung auf.

