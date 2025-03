Der Wanderer war im Gebiet Unterer Strich oberhalb Seealp unterwegs und stürzte über eine Felswand in ein steiles Schneefeld.

Mann stürzt bei Wandertour in den Tod

Mann stürzt bei Wandertour in den Tod

In Alpstein AI

Ein Man verunfallte im Alpstein. Foto: Kantonspolizei Apoenzell Innerrhoden

Valentin Köpfli Redaktor News

Ein im Kanton St. Gallen wohnhafter Mann ging am letzten Donnerstag auf eine Wandertour im Alpstein. Am Samstagvormittag wurde am Wohnort eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet.

Die eingeleiteten technischen Suchmassnahmen zeigten, dass sich sein Mobiltelfon im Grossraumraum Seealp befindet. Die weitere Suche mit dem Polizeihelikopter der Kantonspolizei Zürich führte zum Auffinden des leblosen Körpers des Mannes. Er lag in einem steilen Schneefeld unterhalb einer Felswand im Gebiet Unterer Strich.

Im Einsatz standen: Kantonspolizei St. Gallen, Crew des Polizeihelikopters der Kantonspolizei Zürich, ein Rega-Helikopter mit einem Rettungsspezialisten Heli der Alpinen Rettung sowie die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft von Appenzell Innerrhoden.