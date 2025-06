Bei Äscher-Wanderung Österreicherin (†54) stürzt 70 Meter in den Tod

Eine 54-jährige Frau ist am Montag bei einer Wanderung vom Äscher in Richtung Seealpsee im Innerrhoder Alpsteingebirge rund siebzig Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Weshalb die Wanderin vom Weg abkam, ist gemäss der Polizei unklar.

Publiziert: vor 37 Minuten | Aktualisiert: vor 36 Minuten