Warnung vor falschen Polizisten am Telefon

Achtung vor Telefonbetrügern: Im Kanton Appenzell Innerrhoden geben sich Kriminelle als Polizisten aus. (Symbolbild) Foto: imago

Darum gehts Kanton Appenzell Innerrhoden: Betrüger geben sich als Polizisten aus und fordern persönliche Daten

Kapo stellt klar: Echte Polizei verlangt nie Übergabe oder Hinterlegung von Wertsachen

Anrufer sprechen meist Hochdeutsch und täuschen verschiedene Szenarien vor

Marian Nadler Redaktor News

Bei der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden häufen sich derzeit die Meldungen von Personen, die sich als Polizistin oder Polizist ausgeben. Die Kriminellen wollen den angerufenen Personen verschiedene persönliche Angaben, wie Zugangsdaten zu Bankkonten und dergleichen entlocken.

Die Masche ist nicht neu, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung, aber sie wird immer wieder von verschiedenen Tätergruppierungen angewendet. Oft erscheint im Display der angerufenen Personen sogar die Notrufnummer 117. Die kann von technisch versierten Personen problemlos angepasst werden.

Die Gauner sprechen meist Hochdeutsch und geben sich als Polizisten aus. Unterschiedliche Szenarien, etwa Einbrüche in der Wohngegend oder ein Raub, werden vorgegaukelt und in diesem Zusammenhang persönliche Daten erfragt, um schlussendlich an Bargeld, Gold oder Schmuck zu gelangen. In weiteren Fällen werden die Angerufenen überredet, Bargeld oder Schmuck zu deponieren oder zu überweisen. «Das sind alles Vorgänge, die die richtige Polizei niemals machen würde», stellt die Kantonspolizei fest.

So kannst du dich schützen: