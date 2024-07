Wolf reisst erneut Schaf in Appenzell Ausserrhoden

Ein Wolf hat in der Nacht auf Mittwoch in Trogen AR ein Schaf tödlich verletzt. Es ist gemäss Kanton das zweite gerissene Tier innerhalb einer Woche und der zweite solche Fall bei demselben Tierhalter. Ob es sich jeweils um den gleichen Wolf handelte, ist unklar.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Ein Wolf hat in Trogen ein Schaf gerissen. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Ausserrhoder Wildhut stellte den Wolfsriss am Mittwoch im Gebiet Bad in Trogen fest, wie der Kanton Appenzell Ausserrhoden am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Als die Wildhut den Riss aufnahm, habe der Halter die Tiere bereits in eine Koppel überführt und den Weidezaun abgebrochen. «Ob die vorgegebenen Kriterien für den Herdenschutz erfüllt waren, liess sich somit nicht mehr beurteilen», schrieb der Kanton weiter. Eine DNA-Probe konnte nicht entnommen werden.

Am gleichen Ort und bei demselben Tierhalter habe der Wolf bereits am 20. Mai eine Ziege gerissen, teilte der Kanton weiter mit. Im April hatte ein Wolf zudem in Teufen ein Reh und in Wolfhalden ein Alpaka gerissen.

Diese beiden Risse konnten einem männlichen Wolf mit Herkunft von der italienischen Halbinsel nachgewiesen werden. Weiterhin offen ist, ob dieser Wolf auch für das am 2. Juli getötete Schaf in einer geschützten Herde in Gais verantwortlich ist.

Der Kanton geht weiterhin von einem einzelnen Wolf aus, der sich im Raum Appenzell Ausserrhoden aufhält. Hinweise auf eine Paar- oder Rudelbildung gebe es nicht.