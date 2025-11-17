DE
Home
Schweiz
Ostschweiz
Appenzell Ausserrhoden
Video zeigt Schnee in Appenzell Ausserrhoden
Weisse Aussichten
Schneebedeckte Hänge in Appenzell Ausserrhoden
Diese Woche erreicht uns eine Kaltfront. In der Höhe schweben schon dicke Flocken vom Himmel. Ein Vorgeschmack gibt es schon im Kanton Appenzell Ausserrhoden.
Publiziert: 17:30 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Wetter-Videos aus der Schweiz
1:34
Birsfelder Feuerwehrkommandant
«Ein grosser Baum ist auf vier Autos gestürzt»
1:12
154 Notrufe in 15 Minuten
Windböen reissen Dach von Zürcher Schule
1:08
Nach Starkregen
Videos zeigen Überschwemmungen im Kanton Thurgau
1:10
Starkregen in der Schweiz
Feuerwehreinsätze im ganzen Land
1:12
Unwetter bis Freitag
Hoher Pegel in der Reuss nach Regen
