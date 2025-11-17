DE
Weisse Aussichten
Schneebedeckte Hänge in Appenzell Ausserrhoden

Diese Woche erreicht uns eine Kaltfront. In der Höhe schweben schon dicke Flocken vom Himmel. Ein Vorgeschmack gibt es schon im Kanton Appenzell Ausserrhoden.
Publiziert: 17:30 Uhr
