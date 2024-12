Wahlfeier Ausserrhoder Bevölkerung feiert Andrea Caroni

Ständeratspräsident Andrea Caroni (FDP) hat an der Wahlfeier am Mittwoch in Herisau die Wichtigkeit der Schweizer Institutionen betont. Sie ermöglichten ein friedliches Zusammenleben. Bundesrätin Karin Keller-Sutter sprach vom «klaren liberalen Kompass» Caronis.