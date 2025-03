Bei der Kollision mit einem Auto hat sich am Samstagmittag in Speicher AR ein Radrennfahrer leichte bis mittelschwere Verletzungen zugezogen. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Spital überführt, wie die Ausserrhoder Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Das blieb vom Rennvelo nach der Kollision übrig. Foto: Kantonspolizei Appenzell Ausserr

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 30-jährige Radrennfahrer war vor dem Unfall von Trogen in Richtung Vögelinsegg unterwegs. Er prallte in Speicher in ein Auto, dessen 20-jähriger Lenker auf der Hauptstrasse in Richtung Trogen unterwegs war. Als dieser Lenker nach links in die Buchenstrasse abbiegen wollte, kam es laut der Polizeimitteilung zur Kollision.