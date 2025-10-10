Ein 73-jähriger Fussgänger wurde bei einem Verkehrsunfall in Herisau AR schwer verletzt. Der Autofahrer hat zu spät gemerkt, dass er die Strasse überquert.

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden wurde zu einem Verkehrsunfall in Herisau gerufen. (Symbolbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein 73-jähriger Fussgänger wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Herisau AR schwer verletzt. Der Senior wurde beim Überqueren der St. Gallerstrasse von einem Auto erfasst.

Ein 65-jährige Autofahrer habe zu spät realisiert, dass der 73-Jährige über die Strasse geht, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag in einer Mitteilung. Sie konnte auf Anfrage keine Angaben darüber machen, ob sich der Mann auf einem Fussgängerstreifen befand.

Der verletzte Fussgänger wurde mit unbekannten Verletzungen ins Spital überführt. Am Fahrzeug entstand Schaden in der Höhe von wenigen Tausend Franken.