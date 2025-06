Verkehrsdelikt Rasender Motorradfahrer in Gais AR erwischt

Bei verschiedenen Kontrollen sind am Wochenende in Appenzell Ausserrhoden mehrere Motorradlenker mit zu hoher Geschwindigkeit erwischt worden. In Gais wurde innerorts bei einem 23-Jährigen Schweizer Tempo 123 km/h gemessen. Damit handelte es sich um ein Raserdelikt.

Publiziert: 11:14 Uhr