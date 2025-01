Unfall in Rehetobel AR Autofahrerübersteht 150-Meter-Sturz mit Rissquetschwunde

Ein Automobilist hat am Samstagmorgen bei Rehetobel in Appenzell Ausserrhoden einen 150-Meter-Sturz seines Autos in ein Waldtobel mit einer Rissquetschwunde überstanden. Mit der Ambulanz wurde der 52-Jährige ins Spital gebracht.