Unfall in Niederteufen AR E-Bike-Fahrerin (†56) stirbt nach Kollision mit Katze

Tragischer Unfall in Appenzell Ausserrhoden: Eine E-Bike-Fahrerin starb nach Kollision mit einer Katze. Der Vorfall ereignete sich am Freitag in Niederteufen. Beide, Radfahrerin und Katze, erlitten tödliche Verletzungen.