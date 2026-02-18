DE
Unfall in Hundwil AR
92-Jähriger prallt mit Auto in Baumaschine

Ein Autofahrer ist am Mittwoch mit seinem Fahrzeug in einem Kreisel in Hundwil mit einer Baumaschine zusammengestossen. Der 92-Jährige hatte die Baumaschine gemäss Polizei zu spät bemerkt.
Publiziert: 17:22 Uhr
In Hundwil übersah ein 92-jähriger Autofahrer eine Baumschine im Kreisel. Die Fahrzeuge stiessen daraufhin zusammen.
Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung schreibt, fuhr ein 29-jähriger Baumaschinenführer mit einem Radbagger kurz vor 8 Uhr in den Sonderaukreisel in Hundwil. Gleichzeitig war ein 92-Jähriger mit seinem Auto von Hundwil kommend im Kreisel unterwegs und bemerkte den Radbagger zu spät.

Daraufhin kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Laut Polizei blieben Autofahrer und Baumschinenführer unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Bagger ist gering.

