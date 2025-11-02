Junglenker kracht in Garten – dann brennen plötzlich Bäume

Ein 20-jähriger Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in Herisau AR einen Selbstunfall verursacht. Er blieb unverletzt, richtete aber hohen Schaden an.

Kurz eingenickt: Der Wagen eines 20-jährigen Lenkers blieb zwischen zwei Thujabäumen stecken. Foto: Kantonspolizei Appenzell Ausserr

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Mann war um 3.15 Uhr auf der Alpsteinstrasse unterwegs, als er gemäss einer Mitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei einen Sekundenschlaf hatte. In einer leichten Kurve fuhr er geradeaus, überquerte das Trottoir und den Vorplatz einer Liegenschaft und prallte schliesslich in eine Natursteinmauer.

Durch den Aufprall wurde das Auto über die Mauer geschleudert und blieb zwischen zwei Thujabäumen stecken, die sofort Feuer fingen. Anwesende Personen konnten die Flammen mit einem Feuerlöscher eindämmen. Am Auto entstand Totalschaden, der Drittschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Die Polizei nahm dem Lenker den Führerausweis ab.