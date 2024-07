Bei der Kollision zweier Töffs in Hundwil AR ist am Freitag eine 68-jährige Mitfahrerin schwer verletzt worden. Die beiden Töfflenker erlitten leichte Verletzungen, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

An den beiden Motorrädern, die in den Unfall in Hundwil AR verwickelt waren, entstand Totalschaden.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein 16-jähriger Mann war am Freitag um 8.15 Uhr auf seinem Töff in Hundwil AR vom Sonderau-Kreisel in Richtung Hundwil-Dorf. In der leichten Rechtskurve geriet er aus zurzeit noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem anderen Motorrad, welches von einem 68-jähriger Mann mit seiner Frau auf dem Rücksitz gelenkt wurde.

Die 68-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde bis zum Eintreffen der Rettungsdienste durch eine zufällig anwesende Samariterin betreut. Sie wurde durch den aufgebotenen Notarzt und First-Responder abgelöst. Diese übernahmen die Betreuung auf der Unfallstelle bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Mehrere 10'000 Franken Schaden

Anschliessend brachte der Rettungsdienst die Verletzte ins Kantonsspital. Die leicht verletzten Töffahrer wurden ebenfalls nach der Erstversorgung auf dem Unfallplatz mit einem zweiten Rettungsdienst ins Kantonsspital überführt. An den Motorrädern entstanden Totalschäden von mehreren Zehntausend Franken.

Für das Einladen der Verletzten in den Rettungswagen musste die Strecke für kurze Zeit durch die ausgerückten Mitarbeiter der Regional- und Verkehrspolizei gesperrt werden.