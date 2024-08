Suchaktion Polizeihund findet vermisste 99-Jährige in Urnäsch AR

Eine vermisste 99-Jährige ist am Mittwochabend in Urnäsch, Appenzell Ausserrhoden, von einem Polizeihund aufgespürt worden. Jango fand die aus einem Altersheim entschwundene Frau unterkühlt in einer Böschung.