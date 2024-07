SMS-Alarm ausgelöst Wolf reisst Schaf in Gais

Ein Wolf hat in der Nacht auf Dienstag in Gais AR ein Schaf gerissen. Die genauen Analysen stehen noch aus. Vorläufig ist deshalb noch unklar, ob es sich um den Wolf handelt, der im April in Teufen und im Mai in Wolfhalden Nutztiere gerissen hat.