Sechseläuten und Böögg-Event kosteten Ausserrhoden 607'000 Franken

Der Auftritt am Zürcher Sechseläuten und die Böögg-Verbrennung in Heiden AR haben den Kanton Appenzell Ausserrhoden 607'000 Franken gekostet. Das geht aus den Schlussabrechnungen der beiden Veranstaltungen hervor.

Nach 31 Minuten und 28 Sekunden explodierte im vergangenen Juni der Böögg an der Verbrennung in Heiden. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Finanziert werden die beiden Anlässe vollständig aus dem Lotteriefonds, schrieb die Regierung des Kantons Appenzell Ausserrhoden am Freitag in einer Mitteilung. Gegenüber dem Budget betragen die Mehrkosten rund 72'000 Franken.

Beide Anlässe seien ein Erfolg gewesen und hätten eine ausserordentlich grosse und positive Medienresonanz sowie erfreuliche Rückmeldungen aus der Bevölkerung ausgelöst, hiess es in der Mitteilung weiter. 600 Personen aus Appenzell Ausserrhoden wirkten an den Anlässen mit.

Starker Wind verhinderte die Verbrennung des Bööggs am Zürcher Sechseläuten vom vergangenen April, bei dem der Kanton Appenzell Ausserrhoden als Gastkanton auftrat. Daraufhin entschieden die Verantwortlichen, dass der Holzstoss mit dem symbolischen Schneemann darauf im Sommer in Heiden verbrannt werden soll. Rund 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer und etwa 1500 Mitglieder der Zürcher Zünfte besuchten schliesslich den Anlass am 22. Juni 2024 in Heiden.