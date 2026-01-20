Vier Männer in Herisau auf Baustelle bei Schwarzarbeit erwischt

Bei der Kontrolle einer Baustelle am Montag in Herisau sind vier Männer ohne Bewilligungen erwischt worden. Zwei von ihnen - beides Serben - erhielten eine Einreisesperre. Bei allen vier Arbeitern wurde ein Bussendepositum eingezogen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bei der Kontrolle des Ausserrhoder Arbeitsinspektorats wurden bei vier von fünf Arbeitern auf einer Baustelle fehlende Papiere entdeckt. Die Voraussetzungen für eine legale Erwerbstätigkeit seien nicht gegeben und sie hätten sich teilweise rechtswidrig in der Schweiz aufgehalten, teilte die Ausserrhoder Kantonspolizei am Dienstag mit.

Die Männer wurden zum Regionalpolizeiposten Herisau gebracht. Es handelt sich um zwei Serben, einen Bulgaren sowie einen Rumänen. Der Bulgare und der Rumäne wurden wegen ihrer EU-Bürgerschaft ohne ausländerrechtliche Massnahmen entlassen. Alle vier Arbeiter werden unter anderem wegen Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung sowie Verletzung der Meldepflicht angezeigt.