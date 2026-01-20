Vier Männer in Herisau auf Baustelle bei Schwarzarbeit erwischt

Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Bei der Kontrolle des Ausserrhoder Arbeitsinspektorats wurden bei vier von fünf Arbeitern auf einer Baustelle fehlende Papiere entdeckt. Die Voraussetzungen für eine legale Erwerbstätigkeit seien nicht gegeben und sie hätten sich teilweise rechtswidrig in der Schweiz aufgehalten, teilte die Ausserrhoder Kantonspolizei am Dienstag mit.
Die Männer wurden zum Regionalpolizeiposten Herisau gebracht. Es handelt sich um zwei Serben, einen Bulgaren sowie einen Rumänen. Der Bulgare und der Rumäne wurden wegen ihrer EU-Bürgerschaft ohne ausländerrechtliche Massnahmen entlassen. Alle vier Arbeiter werden unter anderem wegen Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung sowie Verletzung der Meldepflicht angezeigt.