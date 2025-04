Schock in Reute AR Mann bedroht Passanten mit Pistole

In der Nacht auf Montag soll ein Mann Passanten in Reute AR mit einer Waffe bedroht haben. Der mutmassliche Täter, ein Schweizer, wurde in Gewahrsam genommen.

Publiziert: vor 53 Minuten | Aktualisiert: vor 42 Minuten