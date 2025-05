Meterhohe Flammen zerstören Haus in Herisau – Leserreporter erlebte Brand mit «Es fielen Ziegel herunter»

In der Nacht auf Donnerstag schossen in Herisau meterhohe Flammen aus einem Gebäude, in dem sich ein Stoffladen befindet. Die Polizei stand im Grosseinsatz. Ein Leser erlebte den Brand hautnah mit und wollte helfen.