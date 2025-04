Am Freitag ist es in Waldstatt zu einem Selbstunfall mit einem Personenwagen gekommen. Die Lenkerin verletzte sich dabei leicht, den Kühen geht es gut. Es entstand jedoch Sachschaden.

1/2 Der Frau wurde der Führerausweis entzogen. Foto: Kantonspolizei Appenzell Ausserhoden

Darum gehts 39-jährige Autofahrerin verunfallt und landet in Kuhstall

Verdacht auf Fahrunfähigkeit, Führerausweis abgenommen

70 Meter Wiesenboard überfahren, Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Um 15.45 Uhr fuhr eine 39-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Schönengrundstrasse in Richtung Waldstatt. In einer leichten Linkskurve vor dem Abzweiger Alte Landstrasse geriet sie mit ihrem Fahrzeug rechts neben die Fahrbahn. In der Folge überfuhr sie rund 70 Meter Wiesenboard, prallte in ein geschlossenes Tor eines Kuhstalles und kam schlussendlich im Stall zum Stillstand. Die 39-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde durch den aufgebotenen Rettungsdienst betreut.

Da bei der Fahrzeuglenkerin der Verdacht auf Fahrunfähigkeit bestand, wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Ihren Führerausweis musste die Frau auf der Stelle abgeben. Die Kühe, welche sich zu diesem Zeitpunkt im Stall befanden, kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.