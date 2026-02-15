DE
Ins Schleudern geraten
Auto überschlägt sich bei Probefahrt in Urnäsch AR

In Urnäsch überschlug sich am Samstag ein Wagen auf einer Probefahrt. Der Fahrer blieb unverletzt, der Beifahrer wurde mit Rückenverletzungen ins Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken.
In Urnäsch überschlug sich am Samstag ein Wagen auf einer Probefahrt.
  • In Urnäsch AR überschlug sich am Samstag ein Auto bei einer Probefahrt
  • Beifahrer verletzt, Fahrer unverletzt, Auto blieb auf dem Dach liegen
  • Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken laut Polizeiangaben
In Urnäsch AR kam es am Samstagvormittag zu einem Selbstunfall. Ein 45-jähriger Mann war kurz nach 11.30 Uhr mit einem Auto auf Probefahrt von Urnäsch Richtung Schwägalp unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach dem Restaurant Hüsli die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Der Wagen geriet ins Schleudern, prallte gegen den Strassenrand, und das Waldbord und überschlug sich. Das Auto kam schliesslich auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Ermittlungen laufen

Der Beifahrer erlitt unbestimmte Rückenverletzungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt, bevor er ins Spital gebracht wurde. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Urnäsch und eine Kanalreinigungsfirma beseitigten ausgelaufene Flüssigkeiten, während die Pikettgarage den total beschädigten Wagen abtransportierte. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt.

Die Verkehrsgruppe der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden untersucht nun den genauen Unfallhergang.

