Bei einem Selbstunfall in Wald AR landete ein 24-jähriger Lernfahrer mit seinem Auto im Garten eines Hauses. Er wurde leicht verletzt und musste seinen Lernfahrausweis abgeben.

Lernfahrer (24) fliegt mit Auto über Teich in Garten

In Wald AR verunfallt

1/2 Ein Lernfahrer landete in der Nacht auf Sonntag in einem Garten auf dem Dach.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei einem Selbstunfall in Wald AR ist in der Nacht auf Sonntag ein Lernfahrer mit seinem Auto auf dem Dach in einem Garten gelandet. Der 24-Jährige wurde dabei nur leicht verletzt.

Der Fahrer habe gegen 1.30 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und sei dabei über den rechten Strassenrand geraten, teilte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Sonntag mit. Danach sei er mit dem Kandelaber einer Strassenbeleuchtung kollidiert, habe eine Hecke durchbrochen, einen Teich überflogen und sei am Ende im Garten eines Hauses gelandet.

Lernausweis entzogen

Durch die Wucht des Aufpralls hab sich das Auto überschlagen und sei auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Der Lenker sei nur leicht verletzt worden und nach der Erstversorgung vor Ort in ein Spital gebracht worden.

Die Beamten vor Ort hätten dessen Zustand als «fahrunfähig» beurteilt und eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Weil der Mann nur über einen Lernfahrausweis verfügte, hätte er in Begleitung einer fahrberechtigen Person sein müssen. Der Ausweis wurde ihm deswegen entzogen.

Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Im Garten sei ein Sachschaden von mehreren Tausend und am Auto ein Totalschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Franken entstanden.