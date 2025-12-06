In Herisau AR wurde in der Nacht auf Samstag ein leichtes Erdbeben der Stärke 3,0 registriert. Der Schweizerische Erdbebendienst meldet, dass es in der Nähe des Epizentrums deutlich spürbar war, aber keine Schäden zu erwarten sind.

Darum gehts Leichtes Erdbeben erschüttert Herisau AR in der Nacht auf Samstag

Beben mit Magnitude 3,0 deutlich spürbar, aber keine Schäden erwartet

SED registriert jährlich 1000 bis 1500 Erdbeben in der Schweiz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Herisau AR ist in der Nacht auf Samstag von einem leichten Erdbeben erschüttert worden. Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich registrierte das Beben am 6. Dezember 2025 um 00.54 Uhr mit einer Magnitude von rund 3,0.

Gemäss SED dürfte es in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein. Schäden seien bei einer Erschütterung dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten. Die Angaben seien vorläufig und noch nicht durch Seismologen überprüft worden.

Der SED registriert in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag beziehungsweise 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Erdstösse mit Magnituden ab etwa 2,5.