Im Alpstein ereignete sich am Sonntag ein tödlicher Unfall. Ein Berggänger stürzte im Gebiet Ellbogen ab und konnte nur tot geborgen werden. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Berggänger stürzt am 8. März 2026 im Alpstein tödlich ab

Opfer war allein unterwegs, Identität noch nicht offiziell bestätigt

Unfallort: Ellbogen, Säntis-Aufstieg, Meldung um 12.50 Uhr erhalten

Johannes Hillig Redaktor News

Um 12.50 Uhr am Sonntag ging die Meldung einer Drittperson ein, dass ein Berggänger während des Aufstiegs zum Säntis, im Bereich Ellbogen, abgestürzt sei. Für den abgestürzten Berggänger kam jegliche Hilfe zu spät und er konnte nur noch tot geborgen werden.

Er wurde durch die ausgerückte Rettungsflugwacht in die Schwägalp geflogen. Der verunglückte Berggänger war nach ersten Erkenntnissen allein unterwegs.

Die formelle Identifikation des Opfers ist im Gange. Die genauen Umstände, welche zum Unfall führten, werden durch die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt.