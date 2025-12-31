Zwei Personen verletzen sich bei Brand in Bühler AR

In der Küche eines Zweifamilienhauses in Bühler ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Eine 41-jährige Frau und ihr 18-jähriger Sohn wurden dabei verletzt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Kurz vor ein Uhr nachts wurde der Notrufzentrale gemeldet, dass in einem älteren Zweifamilienhaus an der Steigstrasse ein Brand ausgebrochen sei, teilte die Ausserrhoder Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Die 41-jährige Bewohnerin versuchte den Brand zu löschen und verletzte sich dabei an beiden Händen und Unterarmen. Sie konnte das Haus mit ihrem leicht verletzten 18-jährigen Sohn verlassen, bevor die Feuerwehr eintraf. Kurz danach stand die Küche im Vollbrand.

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle und verhinderten ein Ausbreiten auf die zweite Wohnung im angebauten Stall. Eine Katze konnte nur noch tot geborgen werden. Die beiden verletzten Bewohner wurden ins Spital gebracht.

Am Gebäude entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Die Brandursache wird noch weiter abgeklärt.