Bei Unfallaufnahme ausgerastet Autolenkerin (23) gerät auf Bahngleis

Eine 23-Jährige ist am frühen Sonntagmorgen mit dem Auto in Speicher AR auf das Bahngleis der Appenzeller Bahnen geraten. Die zuerst verschwundene Lenkerin wurde so aggressiv, dass die Polizei sie in Gewahrsam nahm.