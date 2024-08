In Gais AR sind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein dritter wurde laut Polizeimeldung mit unbestimmten Verletzungen ins Spital geflogen.

Zwei Töfffahrer (†18, †22) sterben bei Unfall in Gais AR

Zwei Töfffahrer (†18, †22) sterben bei Unfall in Gais AR

1/2 Am Donnerstagabend kam es in Gais zu einem schweren Motorradunfall.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei den Toten handelt es sich um einen 18-Jährigen und einen 22-Jährigen, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag mitteilte.

Der 22-Jährige war in einer Kurve auf der Stossstrasse auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort prallte er mit dem 18-Jährigen zusammen, der in die Gegenrichtung unterwegs war. Die beiden jungen Männer kamen zu Fall und erlitten derart schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarben.

Der dritte Motorradfahrer stiess in der Folge gegen ein auf der Strasse liegendes Unfallteil. Der 38-jährige kam zu Fall und erlitt unbestimmte Verletzungen.

Ein Motorrad geriet aufgrund der Kollision in Brand, wie es von der Polizei weiter hiess. Die Stossstrasse wurde über die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt.