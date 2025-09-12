Im Kanton Appenzell Ausserrhoden verschwanden in den letzten Tagen mehrere Weidezaunapparate. (Symbolbild)
- Die Geräte erzeugen Stromimpulse für Elektrozäune
- Die Polizei warnt vor fremden Personen bei Viehweiden
- Wert der gestohlenen Geräte über 1000 Franken
Die Geräte erzeugen Stromimpulse für Elektrozäune. Den Wert der gestohlenen Viehhüteaparate schätzt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf über 1000 Franken. Sie bittet um erhöhte Aufmerksamkeit, wenn sich fremde Personen bei Viehweiden oder Weideställen aufhalten.