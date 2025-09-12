Unbekannte haben im Kanton Appenzell Ausserrhoden mehrere Weidezaunapparate entwendet. In Herisau, Rehetobel und Wald verschwanden die Geräte direkt von den Weiden, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden verschwanden in den letzten Tagen mehrere Weidezaunapparate. (Symbolbild) Foto: Kantonspolizei Appenzell-Ausserr

Darum gehts Die Geräte erzeugen Stromimpulse für Elektrozäune

Die Polizei warnt vor fremden Personen bei Viehweiden

Wert der gestohlenen Geräte über 1000 Franken

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Geräte erzeugen Stromimpulse für Elektrozäune. Den Wert der gestohlenen Viehhüteaparate schätzt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf über 1000 Franken. Sie bittet um erhöhte Aufmerksamkeit, wenn sich fremde Personen bei Viehweiden oder Weideställen aufhalten.