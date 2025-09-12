DE
Appenzell Ausserrhoden
Unbekannte stehlen Weidezaunapparate

Unbekannte haben im Kanton Appenzell Ausserrhoden mehrere Weidezaunapparate entwendet. In Herisau, Rehetobel und Wald verschwanden die Geräte direkt von den Weiden, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.
Im Kanton Appenzell Ausserrhoden verschwanden in den letzten Tagen mehrere Weidezaunapparate. (Symbolbild)
Foto: Kantonspolizei Appenzell-Ausserr

  • Die Geräte erzeugen Stromimpulse für Elektrozäune
  • Die Polizei warnt vor fremden Personen bei Viehweiden
  • Wert der gestohlenen Geräte über 1000 Franken
Die Geräte erzeugen Stromimpulse für Elektrozäune. Den Wert der gestohlenen Viehhüteaparate schätzt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf über 1000 Franken. Sie bittet um erhöhte Aufmerksamkeit, wenn sich fremde Personen bei Viehweiden oder Weideställen aufhalten.

