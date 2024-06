Am Samstag wird das Sechseläuten in Heiden AR nachgeholt Böögg-Bauer verrät, warum es schnell knallen könnte

Beim diesjährigen Sechseläuten in Zürich wars zu windig, darum konnte der Böögg nicht verbrannt werden. Am Samstag soll das nun in Heiden AR geschehen. Böögg-Bauer Lukas Meier spricht über das spezielle Sechseläuten.