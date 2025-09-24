Tödlicher Familienkonflikt in Maur ZH: Ein heute 40-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten, weil er 2024 seinen Onkel erschlagen haben soll. Die Staatsanwaltschaft fordert 16 Jahre Haft wegen vorsätzlicher Tötung.

Staatsanwaltschaft fordert 16 Jahre Haft für vorsätzliche Tötung des 71-Jährigen

18:48 Uhr 18:48 Uhr Richter: «Es gibt nur Verlierer» Der Richter begründet das Urteil: «Das Medikament hat keinen Einfluss auf ihre Entscheidungsfindung gehabt, das haben Fachleute so eingeschätzt. Es war ein unerwarteter Angriff, sie haben ein Holzscheit eingesetzt. Sie haben keine psychische Störung. Die Wut ist dabei keine entschuldbare Gemütsbewegung, sodass man von Totschlag reden könnte.» Er hält fest: «In diesem Fall gibt es nur Verlierer. Das Opfer, die Angehörigen, das Dorf.» Der Vorsitzende Richter schliesst mit der kurzen Begründung zum Urteil die Verhandlung. 18:38 Uhr 18:38 Uhr Das Urteil: Vorsätzliche Tötung Der vorsitzende Richter verkündet das Urteil: Sebastian K. ist schuldig der vorsätzlichen Tötung. Er wird zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt. 13:59 Uhr 13:59 Uhr Das letzte Wort: «Es tut mir unendlich leid.» Sebastian K. möchte sich bei allen entschuldigen, denen er durch seine Tat Schmerzen verursacht hat. Bei der Lebenspartnerin des Opfers, bei der Schwester und seiner Mutter, bei Frau und Kinder, dass sie so eine schwere Zeit haben. Er sagt: «Ich schäme mich unendlich fest. Es tut mir alles ganz fest leid», sagt er. Das Urteil wird heute Abend um 18.30 Uhr verkündet. 12:54 Uhr 12:54 Uhr Überwältigendes Gefühl? Der Verteidiger versucht das Gericht zu überzeugen, dass die Tat als Totschlag qualifiziert wird. Es fehle eine Tatankündigung, eine zielgerichtete Handlung, Erinnerungen im Detail an die Tat. Alles Hinweise auf Totschlag, sagt der Anwalt. Typisch für eine Affekthandlung. Auch der Versuch, die Tat zu vertuschen, deute darauf hin, dass alles eine Kurzschlusshandlung war, 12:42 Uhr 12:42 Uhr Aufgestaute Aggressionen Der Beschuldigte habe über Jahre den inneren Druck aufgebaut. Zwei Tage vor der Tat habe er erfahren, dass er Besitzer der Liegenschaft wird, der Druck auf ihn begann langsam zu weichen. Am Tag der Tat hingegen kündigte sein Onkel wieder eine Schikane an. «Mein Mandant war psychisch dadurch am Anschlag», sagt der Anwalt. 12:34 Uhr 12:34 Uhr ADS-Medikament als Treiber? Der Beschuldigte sei medikamentös gegen ADS behandelt worden. Nach ein paar Wochen habe er ab dem 10. Februar 2024 Focalin erhalten. Es habe unvermittelt Nebenwirkungen wie Unruhe bemerkt. Ob das Medikament bei der hohen inneren Anspannung des Beschuldigten geeignet sei, sei nicht überprüft worden. Der Verteidiger wirft der Therapieleitung vor, dass sein Mandant zu wenig betreut worden sei. Bei der Attacke auf den Onkel habe sein Mandant eine Panikattacke gehabt, wie er das zuvor noch nie erlebt habe. Das Medikament könne Angst, Reizbarkeit und Aggression hervorrufen.

12:13 Uhr 12:13 Uhr Anwalt betont Schikanen durch das Opfer Der Anwalt betont, dass das spätere Opfer dem Beschuldigten das Leben andauernd mit Schikanen schwer gemacht habe. Er spricht von Betreibungen, Drohungen, sogar von einem tätlichen Angriff. «Der Kontakt erfolgte nur noch über die Anwälte», sagt der Verteidiger. Der Beschuldigte sei über Jahre dem Druck von Onkel und Tante ausgesetzt gewesen. Es sei eine hasserfüllte Umgebung gewesen. 11:58 Uhr 11:58 Uhr Er vermied Konflikte Der Beschuldigte habe sich bei Konflikten eher zurückgezogen. Er habe ein hohes Harmoniebedürfnis. Onkel und Tante hätten alles beobachtet, was die junge Familie machte. «Sie machten ihnen das Leben schwer, wann immer sie das konnten», sagt der Anwalt. Und dann sei jeweils die nächste Mieterhöhung durch die Tante erfolgt. Sie hatte in der Erbengemeinschaft das Sagen, sagt der Verteidiger. 11:45 Uhr 11:45 Uhr Verteidigung plädiert auf Totschlag Der Anwalt des Beschuldigten fordert eine Verurteilung wegen Totschlags. Eine Freiheitsstrafe von höchstens vier Jahren sei angemessen. Der Anwalt betont, dass Sebastian K. nur die Kontrolle für kurze Zeit verloren habe und sonst ein ruhiger Mensch sei. Er habe keine Vorstrafen. Seine Medikation mit Focalin habe einen Einfluss gehabt. 11:23 Uhr 11:23 Uhr 15 Minuten Pause Der vorsitzende Richter verkündet 15 Minuten Pause. Danach erfolgt das Plädoyer der Verteidigung. Weitere Einträge laden

«Den Hag könnt ihr langsam abräumen!» Nach diesem beiläufigen Kommentar lebte Hans-Rudolf B.* (†71) aus Maur ZH im Februar 2024 nicht mehr lange. Getötet haben soll ihn sein Neffe Sebastian K.** (40).

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich wirft ihm vor, seinen Onkel mit einem Stück Brennholz zu Tode geprügelt zu haben. Am Donnerstag muss sich der mutmassliche Täter in Uster ZH vor dem Bezirksgericht verantworten – die Anklage lautet auf vorsätzliche Tötung.

Am 24. Februar 2024 war Hans-Rudolf B. gemäss Anklageschrift zu Fuss unterwegs zu seiner Wohnung. Der Senior wohnte auf dem Hof seines Neffen Sebastian K., mit dem er zerstritten war.

Der Neffe war gerade mit Arbeiten beschäftigt, und wahrscheinlich ging es um einen potenziell illegalen Zaun auf dem Hof, denn sein Onkel soll folgende Bemerkung «im Vorbeigehen» fallengelassen haben: «Den Hag könnt ihr langsam abräumen!» Und ab da sei kein Stein mehr auf dem anderen geblieben.

Wortlos soll er auf seinen Onkel losgegangen sein

Ohne ein weiteres Wort habe der Neffe nach einem «30 bis 40 Zentimeter langen Aststück» gegriffen und sei seinem Onkel damit eine Treppe hinauf nachgerannt. Als er seinen Verwandten vor dessen Wohnungstür eingeholt hatte, soll er gemäss Anklage «mit dem Brennholz von oben auf den Kopf» des alten Mannes geschlagen haben.

Nach einem Gerangel auf der Treppe, bei dem sich der Onkel zu wehren versucht habe, sei es dem über 30 Jahre jüngeren, mutmasslichen Angreifer gelungen, immer wieder mit dem Stück Ahornholz auf den Kopf des Onkels einzuschlagen.

25 Schläge und mehrere Schädelbrüche

Ein Satz in der nüchtern und kurz gehaltenen Anklageschrift hat es in sich: «lnsgesamt schlug der Beschuldigte circa 25 Mal auf den Kopf von Hans-Rudolf B. ein, während dieser stand, sass, auf den Knien war oder bereits auf dem Boden lag.»

Die Schläge auf den Kopf von Hans Rudolf B. waren tödlich. «Mehrere Schädelbrüche» habe er erlitten, hinzu kommen Riss-Quetschwunden, Hirnverletzungen und Hirnblutungen. Eine damit verbundene Atemlähmung habe schliesslich zum Tod geführt. Der 71-Jährige wurde danach leblos auf der Treppe gefunden. Sebastian K. wurde von der Kantonspolizei Zürich noch am selben Tag festgenommen und sitzt seitdem im Knast.

Kurz nach der Tat sprach die Schwester von Hans-Rudolf B., Elisabeth B.*, mit Blick. Ihr Bruder war im Dorf allseits beliebt. «Er war so ein friedfertiger Mensch, und man kannte ihn hier überall.» Sein gewaltsamer Tod sei ein weiterer Schicksalsschlag für die Familie: «Vor über zehn Jahren erlitt er einen Herzinfarkt. 2016 starb unser Vater und vier Jahre später auch noch unsere Mutter.» Ihr Bruder wäre im April 2024 72 Jahre alt geworden: «Es ist einfach traurig.»

Langjähriger Streit ums Erbe

Erbstreitigkeiten sollen der Grund sein, dass sich Onkel und Neffe übel verkracht hatten. Denn lange war nicht klar, wer den Familienhof im Zürcher Oberland erben soll und wie das Erbe genau aufgeteilt werden sollte.

Hans-Rudolf B.s Bruder, der im Ausland wohnt, habe schliesslich einen grossen Teil des ehemaligen Hofs geerbt. Kurz vor der Tat soll der Hof aber auf seinen Sohn, den späteren Täter K., übertragen worden sein, wie die «Maurmer Post» damals berichtete.

Das Opfer selbst besass aber laut Aussagen seiner Schwester weiterhin unter anderem eine Werkstatt und zwei Gebäude auf dem Hof. Hans-Rudolf B. habe damals geplant, Elektro-Leitungen zu seinen Gebäuden zu verlegen. Der Neffe K. beschwerte sich bei den Behörden, worauf das örtliche Bauamt einen Baustopp verfügte. Ob und wie die Gewalttat direkt mit diesen Erbstreitigkeiten und dem Zaun in Zusammenhang steht, dürfte vor Gericht zum Thema werden.

Für die Staatsanwaltschaft ist klar: Die Bluttat mit dem Brennholz war vorsätzliche Tötung. Sie fordert eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren. Sebastian K.s Verteidigung wollte sich im Vorfeld der Verhandlung gegenüber Blick nicht zur Anklageschrift äussern. Für Sebastian K. gilt die Unschuldsvermutung.

Die Verhandlung beginnt am Donnerstag um 8 Uhr am Bezirksgericht Uster ZH. Blick berichtet live.

* Namen bekannt

** Name geändert